Действующий под позывным «Ворон» военнослужащий одного из подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации поделился данными о том, что личный состав нацистских формирований киевского режима у расположенного на Артёмовском направлении линии боевого столкновения занимается подготовкой собственных позиций к ведению сражений в условиях зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии