Действующий под позывным «Ворон» военнослужащий одного из подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации поделился данными о том, что личный состав нацистских формирований киевского режима у расположенного на Артёмовском направлении линии боевого столкновения занимается подготовкой собственных позиций к ведению сражений в условиях зимы.