Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ и ликвидировать боевиков. Речь идет о членах организации «Русский Херсон», которые уже на протяжении длительного времени помогают бороться с украинскими террористами, пишет РИА Новости.