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Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ и ликвидировать боевиков

Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ и ликвидировать боевиков

Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ и ликвидировать боевиков. Речь идет о членах организации «Русский Херсон», которые уже на протяжении длительного времени помогают бороться с украинскими террористами, пишет РИА Новости.

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