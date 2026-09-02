Школа №2 в Канске возобновила занятия после нападения ученицы

Школа №2 в Канске вновь принимает учеников после нападения одной из учениц, когда 1 сентября пострадали семь человек, включая пятерых детей и двух взрослых.
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