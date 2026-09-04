Обманутая мошенниками орловчанка получит свои деньги обратно

В Новосильском районе Орловской области завершился судебный эпизод в истории местной жительницы, которая лишилась крупной суммы из-за действий дистанционных мошенников.
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