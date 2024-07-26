«В списках значатся». Назван порядок партий в бюллетенях на выборах в Заксобрание Севастополя

26 июля на заседании Севастопольского городской избирательной комиссии в ходе жеребьевки был определен порядок размещения в бюллетенях для голосования на выборах депутатов Заксобрания III созыва по городскому избирательному округу наименований и эмблем избирательных объединений.
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