Терапевтическая сказка: Как львёнок просить о помощи научился

Львёнок Могучий вырос с убеждением, что просить о помощи — стыдно. Он решил доказать свою силу и отправился искать воду для прайда, но попал в западню гиен и чуть не погиб.
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