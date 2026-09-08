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Терапевтическая сказка: Как львёнок просить о помощи научился

Терапевтическая сказка: Как львёнок просить о помощи научился

Львёнок Могучий вырос с убеждением, что просить о помощи — стыдно. Он решил доказать свою силу и отправился искать воду для прайда, но попал в западню гиен и чуть не погиб.

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