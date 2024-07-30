Условия предоставления грантов сельским поселениям и ПГТ изменены в Татарстане

В Татарстане изменены условия предоставления грантов сельским поселениям и городским поселениям, образованным на основе поселка городского типа, не являющимся административными центрами муниципальных районов.
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