Трамп и Харрис выступят перед избирателями в эфирах каналов Fox News и CNN

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп и его соперница-демократ Камала Харрис в текущем месяце выступят в отдельных эфирах каналов Соединенных Штатов для общения с избирателями перед выборами.
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