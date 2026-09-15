Соединенные Штаты Америки: Подозреваемый мужчина был взят под стражу в полиции после того, как один человек был ранен в результате ножевого ранения в синагоге, расположенной по адресу 1675 54th Street в Боро-Парке, Нью-Йорк, в вечерние часы.