Смирнов призвал жителей Курской области сдать кровь: "Регион противостоит атакам"

Губернатор Курской области обратился к населению с призывом пополнить запасы донорской крови.Из-за непростой ситуации в приграничье и большого числа раненых среди мирных жителей врио главы Курской области Алексей Смирнов попросил население пополнить запас донорской крови.
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