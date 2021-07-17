Вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации против коронавируса Александр АлексеенкоМассовая вакцинация, которая стартовала на территории России, до сих пор вызывает у общественности много вопросов, на которые никто не торопится давать ответы.
Вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации против коронавируса Александр АлексеенкоМассовая вакцинация, которая стартовала на территории России, до сих пор вызывает у общественности много вопросов, на которые никто не торопится давать ответы.
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