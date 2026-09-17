В Дагестане водитель избил знакомого, чтобы получить его Lada Priora

В Дагестане мужчина избил знакомого, чтобы отнять его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан» «Оперативниками Кировского отдела полиции установлено, что в поселке Семендер, 26-летний местный житель, применив насилие в отношении 38-летнего жителя того же поселка, попытался забрать его автомашину Lada Priora и 10 тыс.