В Дагестане водитель избил знакомого, чтобы получить его Lada Priora

В Дагестане мужчина избил знакомого, чтобы отнять его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан» «Оперативниками Кировского отдела полиции установлено, что в поселке Семендер, 26-летний местный житель, применив насилие в отношении 38-летнего жителя того же поселка, попытался забрать его автомашину Lada Priora и 10 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Норвежский лыжник...
- АЛ Посол Кумар: Инди...
- Министр обороны У...
Он видимо услышал фразу Цап-Царап.... И решил воспользоваться....