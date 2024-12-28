Непомнящего оштрафовали за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду

Российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду из-за спортивной обуви, в то время как экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен получил аналогичный штраф, а после отказа переодеться был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.