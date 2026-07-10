Со Ставрополья депортировали иностранца за визит в МВД в футболке с символикой ВСУ

Гражданина Узбекистана оштрафовали за дискредитацию российской армии и закрыли ему въезд в страну на 20 летСотрудники полиции принудительно выдворили из России гражданина Узбекистана, который пришел в паспортно-визовый сервис МВД в Ставрополе в футболке с запрещенной символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии