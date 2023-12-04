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Китай

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Госсовет КНР подчеркнул важность интегрированного развития внутренней и внешней торговли

Пекин, 1 декабря /Синьхуа/ -- На исполнительном заседании Госсовета КНР, прошедшего в пятницу под председательством премьера Госсовета Ли Цяна, была подчеркнута важность интегрированного развития внутренней и внешней торговли.

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