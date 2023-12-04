Госсовет КНР подчеркнул важность интегрированного развития внутренней и внешней торговли

Пекин, 1 декабря /Синьхуа/ -- На исполнительном заседании Госсовета КНР, прошедшего в пятницу под председательством премьера Госсовета Ли Цяна, была подчеркнута важность интегрированного развития внутренней и внешней торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)