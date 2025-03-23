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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альпин» – единственная команда «Ф-1» без очков после двух Гран-при

Девять коллективов «Формулы-1» из десяти заработали очки по итогам двух первых этапов сезона-2025. В Китае счет размочили «Рейсинг Буллз» в спринте и «Хаас» в основной гонке.

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