Полицейские в Тюменской области присоединились к профилактической акции «Безопасный транспорт»

В Тюменской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный транспорт» инспекторы по делам несовершеннолетних провели урок безопасности для детей, посещающих досуговую площадку «Лето без интернета!».
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