Вице-мэр Ракова: В праздничные дни в Москве поженились 150 пар

В Москве в январские праздники с 3 по 8 января зарегистрировали брак 150 пар. Об этом сообщила журналистам заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Агентство городских новостей «Москва».