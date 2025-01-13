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Вице-мэр Ракова: В праздничные дни в Москве поженились 150 пар

В Москве в январские праздники с 3 по 8 января зарегистрировали брак 150 пар. Об этом сообщила журналистам заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Агентство городских новостей «Москва».

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