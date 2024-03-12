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Замруководителя Департамента по развитию муниципальных образований стал Бахтигареев

Замруководителя Департамента по развитию муниципальных образований стал Бахтигареев

Руслан Бахтигареев назначен заместителем руководителя Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края – начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и развития территорий.

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