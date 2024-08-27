Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов?

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Закон и Порядок

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  • Serg
    А в тюрьмах, все просто, лишь бы волевое решение было. В СССР подобное заканчивалось введением ОМОНа на зону и калечи...Мало кто заметил,...
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Небольшой калужский райцентр, спрятавшейся в лесах на границе с Брянщиной и Смоленском. На его гербе — изображение нежной белой березы.

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