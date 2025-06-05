ОФЗ после решения ЦБ по ключевой ставке: что делать и как подходить к выбору?

﻿﻿6 июня на своем следующем заседании Центральный банк России объявит ключевую процентную ставку. Но есть еще один важный момент: что теперь делать с ОФЗ? В своей торговле, будь то опционы или другие активы, я никогда не делаю ставки на прогнозы, будь то направление цены или направление ставки.