ОФЗ после решения ЦБ по ключевой ставке: что делать и как подходить к выбору?

6 июня на своем следующем заседании Центральный банк России объявит ключевую процентную ставку. Но есть еще один важный момент: что теперь делать с ОФЗ? В своей торговле, будь то опционы или другие активы, я никогда не делаю ставки на прогнозы, будь то направление цены или направление ставки.
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