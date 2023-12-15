Камни неба: Эдуард Бояков и Михаил Розанов создали книгу о путешествии по русским монастырям

Режиссер, худрук Нового театра Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов представили совместную работу – книгу о русских монастырях, которые они увидели как «материализацию русского фронтира, духовный и антропологический рубеж между небом и землей».
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