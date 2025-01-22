Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Давно пора так долбануть по Киеву, что бы всем перехотелось думать о чем тоВеликобритания ра...
  • Eduard
    Подождите иннагурации в США!Новые санкции при...
  • Eduard
    Шольца вообще Украина не касается,пусть немец землей Германии,что Польша украла занимается!Шольц повышает ре...

Трамп объявил о рекордных инвестициях в ИИ

Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует до $500 млрд в искусственный интеллект (ИИ) в рамках нового партнерства с американскими компаниями OpenAI и Oracle, а также японской телекоммуникационной компанией SoftBank.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх