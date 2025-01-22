Трамп объявил о рекордных инвестициях в ИИ

Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует до $500 млрд в искусственный интеллект (ИИ) в рамках нового партнерства с американскими компаниями OpenAI и Oracle, а также японской телекоммуникационной компанией SoftBank.
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