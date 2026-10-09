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Политнавигатор

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Киевский эксперт: Прямо на горизонте коммунальный коллапс и энергетический апокалипсис

Киевский эксперт: Прямо на горизонте коммунальный коллапс и энергетический апокалипсис

Россия больше не стесняет себя в выборе целей для поражения и парализации киевской инфраструктуры. Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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