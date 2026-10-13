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ИА Регнум

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Часть функций «Яндекс Пэй» снова стала доступна пользователям

Часть функций «Яндекс Пэй» снова стала доступна пользователям

«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, остальные функции сервиса возвращаются поэтапно.

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