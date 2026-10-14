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Федералы добавят 2,5 млрд рублей Орловской области на нацпроекты

Проект бюджета Орловской области на 2027 год рассмотрели на комитете по экономике облсовета. На реализацию национальных проектов на Орловщине в будущем году планируется выделить без малого 10 млрд рублей.

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