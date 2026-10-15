Как уберечь подростков от правонарушений и защитить жителей от интернет-мошенников — эти вопросы рассмотрели в Бухар-Жырауском районе в рамках семинара для заместителей директоров школ и круглого стола с участием представителей государственных органов, правоохранительных структур и неправительственных организаций, передает inKaragandy.