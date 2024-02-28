«В путь по рельсам истории!» 2 марта в город-герой Волгоград на железнодорожный вокзал «Волгоград-1» прибывает тематический поезд «Сила в правде» Министерства обороны Российской Федерации.
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«В путь по рельсам истории!» 2 марта в город-герой Волгоград на железнодорожный вокзал «Волгоград-1» прибывает тематический поезд «Сила в правде» Министерства обороны Российской Федерации.