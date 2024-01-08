«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона

Дон Бэкон, член Палаты представителей Конгресса США, осудил неспособность Пентагона вовремя проинформировать Белый дом о болезни руководителя штаб-квартиры Министерства обороны Ллойда Остина, попавшего в больницу.
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