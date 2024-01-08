«Провал»: Конгресс США отреагировал на сокрытие болезни главы Пентагона

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Комментарии
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Meerflieger
Ну обосрался ниггер, сожрал какой-то ниггерской херни на НГ, застеснялся ... 🤔😃
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