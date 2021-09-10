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Над нами смеялась вся очередь в ветклинике, когда мы кастрировали нашу собаку

Над нами смеялась вся очередь в ветклинике, когда мы кастрировали нашу собаку

— Кекс! Иди домой! - крикнула врач, отходя от нашего пса, грозно лающего на неё. Над нами ржала вся клиника.

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Ольга
Очаровательный пёсик 😍
bianka Белая
Кекс- нормальное имя для собачонки. Однажды в новостях по ТВ рассказывали о серьёзном случае, а в жизни часто бывает, когда смешное идёт рядом с трагичным. Журналист задавал вопрос женщине- свидетельнице инцидента, на руках у неё был маленький пёсик вроде йорка. И вот она рассказывает:" Мы с Полканом гуляли...". В общем, шавку звали Полкан...
Алла Дубинина
Интересно стали бы животные оказавшись на нашем месте нас кастрировать что б мы стали менее беспокойными и нервными и больше им давали всякие вкусняшки???

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