Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Eduard
    Прибалты культуреыми только прикидываются.Нельзя воровать причем в государственном масштабе и думать,что все ещё куль...Мобилизационный р...
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FPV-дроны группировки «Юг» уничтожили станцию РЭБ и позицию гранатомета ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и позицию противотанкового гранатомета Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении.

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