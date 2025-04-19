FPV-дроны группировки «Юг» уничтожили станцию РЭБ и позицию гранатомета ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и позицию противотанкового гранатомета Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении.
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