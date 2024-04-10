Военачальник из США посетит Израиль для обсуждения действий в случае удара Ирана

По информации портала Axios, высокопоставленный военный лидер США, курирующий ближневосточный регион, намерен отправиться в Израиль для обсуждения координации действий между двумя государствами в свете потенциальной угрозы атаки со стороны Ирана или его союзников.
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