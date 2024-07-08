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F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю

F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю

Вот как говорил мой литературный друг детства Карлсон, я так не играю. Нет, правда! Мы столько лет читали, писали, мерились циферками, делали прогнозы, надеясь, что эта золотая хреновина что-то такое изобразит – и вот всем, как говорится, мокрой тряпкой по сусалам.

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Комментарии
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Лев Добрый
ПИНДО-СРАНЦЫ США ободрали своих партнёров, как липу, поэтому, цели были достигнуты, бабки получены в полном объёме!😜👀👈😱⚔️🤠
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16 час.

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