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Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Сундлинг, Рибом, Карлссон, Диггинс, Бреннан, Карл пробегут в квалификации спринта классическим стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Рука, Финляндия Женщины Спринт, классический стиль Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финалов – 13:30 по московскому времени.

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