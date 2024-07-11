В двух эндокринологических центрах Самарской области появится новое оборудование

Стало известно, что два крупнейших медицинских учреждения Самарской области - Самарская больница имени Середавина и Тольяттинская городская клиническая больница №1 - вскоре получат новое высокотехнологичное оборудование, благодаря проекту "Борьба с сахарным диабетом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии