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В двух эндокринологических центрах Самарской области появится новое оборудование

В двух эндокринологических центрах Самарской области появится новое оборудование

Стало известно, что два крупнейших медицинских учреждения Самарской области - Самарская больница имени Середавина и Тольяттинская городская клиническая больница №1 - вскоре получат новое высокотехнологичное оборудование, благодаря проекту "Борьба с сахарным диабетом".

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