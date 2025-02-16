Из-за неопытности: экс-супруга Гуфа рассказала, как потеряла почти миллион рублей на Бали

Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, как потеряла почти миллион рублей из-за недвижимости на Бали. Айза-Лилуна Ай вспомнила в личном блоге о том, как она лишилась крупной суммы денег из-за сделки за рубежом.
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