В Архангельске наградили лучших спортсменов Поморья

Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Церемонию открыл заместитель губернатора региона Сергей Пивков, который отметил, что спортсмены Архангельской области в 2024 году добились блестящих побед на всероссийских и международных соревнованиях.