В Архангельске наградили лучших спортсменов Поморья

Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Церемонию открыл заместитель губернатора региона Сергей Пивков, который отметил, что спортсмены Архангельской области в 2024 году добились блестящих побед на всероссийских и международных соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)