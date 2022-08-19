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Смещение потолков. Ох, сожрут они сами себя, конечно

Смещение потолков. Ох, сожрут они сами себя, конечно

Совсем недавно западные страны активно обсуждали «потолок нефтяных цен», который предполагалось ввести, чтобы сделать неприятно российской экономике.

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