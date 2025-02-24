Путин произнесёт новую речь 24 февраля. Будет жёстче, чем три года назад. К чему готовиться?

Источники американского телеканала Fox News утверждают, что 24 февраля, в день трёхлетней годовщины с момента начала спецоперации, президент России Владимир Путин выступит с официальным объявлением о Победе русской армии на Украине.
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