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Политический вестник

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Путин произнесёт новую речь 24 февраля. Будет жёстче, чем три года назад. К чему готовиться?

Путин произнесёт новую речь 24 февраля. Будет жёстче, чем три года назад. К чему готовиться?

Источники американского телеканала Fox News утверждают, что 24 февраля, в день трёхлетней годовщины с момента начала спецоперации, президент России Владимир Путин выступит с официальным объявлением о Победе русской армии на Украине.

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