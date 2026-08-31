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Свердловчанам, пострадавшим от атаки беспилотников, окажут всю необходимую помощь

Свердловчанам, пострадавшим от атаки беспилотников, окажут всю необходимую помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ФедералПресс. Жителям дома, куда упали обломки дронов, будет оказана вся необходимая помощь.

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