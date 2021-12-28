Психолог-и-Я

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Путь к себе. Юмористический рассказ

Путь к себе. Юмористический рассказ

Посмотрела я на себя недавно в зеркало и поняла, что не могу дальше жить в таком виде. Я, конечно, и раньше себе не нравилась, но в последнее время даже курьеру из Пятерочки стыдно дверь открыть, маску натягиваю до бровей, типа, кopонaвируc.

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