Путь к себе. Юмористический рассказ

Посмотрела я на себя недавно в зеркало и поняла, что не могу дальше жить в таком виде. Я, конечно, и раньше себе не нравилась, но в последнее время даже курьеру из Пятерочки стыдно дверь открыть, маску натягиваю до бровей, типа, кopонaвируc.