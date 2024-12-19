Испания сохранила объемы импорта российского СПГ на фоне санкций — посол РФ

Объемы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) на уровне прошлогодних на фоне громких заверений властей королевства о решении снизить поставки энергоресурсов из России сохранила Испания в 2024 году, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко 19 декабря журналистам.
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