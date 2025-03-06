Срочно! Кривой Рог! Иностранные наемники ВСУ заживо похоронены в отеле

Ночью российская армия нанесла мощные удары по военным объектам ВСУ в тылах. Прилеты пришлись на порт Южный Одесской области, а также ночь оказалась взрывной для наемников армии киевского режима, расквартированных в Кривом Роге.
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