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Срочно! Кривой Рог! Иностранные наемники ВСУ заживо похоронены в отеле

Срочно! Кривой Рог! Иностранные наемники ВСУ заживо похоронены в отеле

Ночью российская армия нанесла мощные удары по военным объектам ВСУ в тылах. Прилеты пришлись на порт Южный Одесской области, а также ночь оказалась взрывной для наемников армии киевского режима, расквартированных в Кривом Роге.

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