Шкаф: История основана на реальных событиях, произошедших в Череповце в 2017 году

Лере одиннадцать. Она живёт в однокомнатной квартире спального района с матерью и отчимом. Сергей не бьёт кулаком — только ладонью по затылку, «чтобы не отбивать силу».
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