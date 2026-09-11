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Шкаф: История основана на реальных событиях, произошедших в Череповце в 2017 году

Шкаф: История основана на реальных событиях, произошедших в Череповце в 2017 году

Лере одиннадцать. Она живёт в однокомнатной квартире спального района с матерью и отчимом. Сергей не бьёт кулаком — только ладонью по затылку, «чтобы не отбивать силу».

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