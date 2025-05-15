Служба и боевое применение ЗРК С-200 в дальнем зарубежье

В отличие от советских объектовых зенитных ракетных комплексов С-75 и С-125, получивших широкое распространение за рубежом и активно применявшихся в региональных конфликтах, дальнобойные ЗРК С-200 всех модификаций в течение длительного периода времени на экспорт не поставлялись.