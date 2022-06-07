Чемпионат Приморского края по керлингу прошел в Уссурийске

Чемпионат Приморского края по керлингу прошел в Уссурийске

В Уссурийске на ледовой арене "Олимп" прошли два чемпионата Приморского края по керлингу — среди женских команд и в дисциплине "смешанные пары".

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