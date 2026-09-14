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Пятый канал

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Седьмое небо для воров: почему краж в самолетах стало больше

Седьмое небо для воров: почему краж в самолетах стало больше

Эксперты сегодня озвучили довольно тревожную статистику, которая касается авиатранспорта — количество краж в самолетах за последние полтора года подскочило в десятки раз.

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