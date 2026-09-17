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Курские новости

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В Курской области из-за сброса воды погибла рыба

В Курской области из-за сброса воды погибла рыба

Аварийный сброс воды из-за поломки затвора на гидротехническом сооружении привёл к гибели рыбы в водохранилище села Старшее Курской области.

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