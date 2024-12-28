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«Ни класса, ни шаров». Майкл Мэлоун раскритиковал владельца «Кингз» за увольнение Майка Брауна

Главный тренер «Денвера» раскритиковал «Сакраменто» и владельца клуба Вивека Ранадиве за то, как было принято решение.

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