Евгений Первышов попросил Минэнерго и "Роснефть" увеличить суточные лимиты топлива на АЗС

Глава Тамбовской области Евгений Первышов в связи с недостаточными объёмами поставок на работающие АЗС обратился в адрес Министерства энергетики РФ и компании "Роснефть" по поводу увеличения суточных лимитов топлива для розничной реализации на автозаправочных станциях.