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Новости Тамбова

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Евгений Первышов попросил Минэнерго и "Роснефть" увеличить суточные лимиты топлива на АЗС

Евгений Первышов попросил Минэнерго и "Роснефть" увеличить суточные лимиты топлива на АЗС

Глава Тамбовской области Евгений Первышов в связи с недостаточными объёмами поставок на работающие АЗС обратился в адрес Министерства энергетики РФ и компании "Роснефть" по поводу увеличения суточных лимитов топлива для розничной реализации на автозаправочных станциях.

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