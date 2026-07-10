Евгений Первышов попросил Минэнерго и "Роснефть" увеличить суточные лимиты топлива на АЗС

Глава Тамбовской области Евгений Первышов в связи с недостаточными объёмами поставок на работающие АЗС обратился в адрес Министерства энергетики РФ и компании "Роснефть" по поводу увеличения суточных лимитов топлива для розничной реализации на автозаправочных станциях.
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